Посольство США опубликовало варианты эвакуации с Украины

Посольство США повторно призвало соотечественников покинуть Украину и опубликовало дорожную карту с перечнем стран для отъезда.

«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — говорится в публикации на сайте диппредставительства.

Американцам рекомендовали покидать Украину через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Также департамент призвал всех граждан США на Украине заполнить онлайн-форму, чтобы дипломаты могли связаться с ними.

В сообщении отмечается, что посольство США в Киеве остается открытым.

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Как пояснила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, персонал эвакуировали в качестве «меры предосторожности».