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Трамп считает, что Байден создает «угрозу третьей мировой войны»

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Octavio Jones/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что «некомпетентность» действующего президента Джо Байдена создает угрозу Третьей мировой войны. Об он заявил на митинге в штате Техас.

«Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Каждый знает — то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможно... будь я президентом», — сказал Трамп.

Он напомнил, что во время его президентства США исповедовали внешнеполитический принцип «мир посредством силы». Кром этого, Трамп назвал своей заслугой то, что он не позволил США ввязаться в новые войны.

Сославшись на историков, Трамп выразил мнение, что годы его президентства стали единственным отрывком времени, когда Россия никуда «не двигалась».

Трамп также вновь заявил, что он практически сорвал проект строительства российского экспортного газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Трамп заявил, что в 2024 году «вернет себе Белый дом».

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