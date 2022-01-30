Трамп призвал обратить внимание на Тайвань после Олимпиады

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Китай атакует Тайвань после завершения Олимпийских игр, сообщает телеканал Fox News.

Трамп утверждает, что при его администрации Китай не посмел бы даже рассматривать возможность атаки на Тайвань.

«Это даже не обсуждалось мной с президентом Си Цзиньпином. И посмотрите, что произойдет после Олимпиады. Я хороший предсказатель. Смотрите, что произойдет сразу после Олимпийских игр с Тайванем и Китаем», — заявил Трамп, отказавшись конкретизировать свое предсказание.

Экс-президент США утверждает, что в обострении международной обстановки виновата действующая администрация во главе с Джо Байденом.

«Наши лидеры - это насмешка, которые не имеют представления, что они делают. То, что происходит сейчас в военном плане по всему миру, было бы немыслимо, если бы выборы не были бы подтасованы, и у вас был бы другой президент. А сейчас у вас президент США, который в высшей степени некомпетентен», — считает Трамп.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил себя следующим президентом США.