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Борис Джонсон хочет улучшить отношения с Россией

Джонсон отправил главу МИД и МО Британии в Россию на переговоры

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Henry Nicholls/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил министру иностранных дел Лиз Трасс и министру обороны Бену Уоллесу отправиться в Москву для переговоров, в ходе которых Джонсон планирует улучшить отношения с Россией, сообщает Reuters.

«Вслед за заявлением в палате общин на прошлой неделе, когда он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, премьер-министр поручил министрам иностранных дел и обороны собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента Путина и способствовать деэскалации», — указано в сообщении пресс-службы британского премьера.

Одновременно, Джонсон заявил, что британская армия собирается усилить контингент в Европе.

В Эстонии, на данный момент, размещены 900 британских военнослужащих. Кроме того, 150 человек находятся в Польше и до 100 человек — в качестве так называемых «инструкторов» в Украине.

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