Премьер Канады Джастин Трюдо спрятался от протестующих

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место из-за опасений за свою безопасность на фоне протестов против новых ограничительных мер. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники.

По данным источников, это «секретное место» также находится в столице Канады, в которой проходит демонстрация тысяч дальнобойщиков и других протестующих. Митингующие призывают отменить новый пакет ограничительных мер.

При этом 27 января премьер Канады написал в своем Twitter, что ушел на пятидневную самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией. Он уточнял, что будет работать из дома.

23 января в Брюсселе прошла общеевропейская манифестация, участники которой потребовали отставки правительства Бельгии, обвиняя власти в нарушении конституции страны и фундаментальных свобод граждан.

Позднее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил тех из них, кто начал бить стекла внешнеполитической службы в ходе протеста.