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На Украине обвинили Вашингтон в подыгрывании России

Политолог Фесенко: США показали слабину, косвенно подыграв России

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Alexander Zemlianichenko/AP

Политолог Владимир Фесенко заявил в разговоре с журналом «Новое время», что американские власти косвенно подыграли Москве, когда решили начать добровольную эвакуацию дипломатов с Украины.

«Американцы продемонстрировали определенную слабину и показали, что боятся. А еще косвенно подыграли российской пропаганде», — сказал он.

Собеседник добавил, что Кремль может использовать это в своих интересах, но не уточнил, как именно.

По мнению Фесенко, действия Соединенных Штатов связаны с афганскими событиями, когда Вашингтон не успел вывезти сотрудников дипмиссии до захвата Кабула талибами (организация запрещена в России).

Ранее американская газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию относительно российской угрозы, опасаясь, что США намеренно преувеличивают эту проблему для заключения договоренностей с Москвой, в частности по Донбассу. Если в ноябре прошлого года украинский лидер «бил тревогу» из-за гипотетического нападения России, то в последнее время заявляет, что оно не такое пугающее, каким может показаться.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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