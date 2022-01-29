Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок

Парламент Италии переизбрал президента Серджо Маттареллу на новый срок. Подсчет голосов транслируется на сайте нижней палаты национального парламента.

Голосование продолжается, однако Маттарелла уже набрал необходимые для победы 505 голосов.

При этом первый тур выборов президента Италии не выявил лидера или победителя — подавляющее большинство бюллетеней оказались пустыми.

Формально в президенты Италии никто не баллотируется. По принятой в стране практике, голосующие пишут имя претендента в бюллетене сами. Чтобы стать президентом, нужно получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%). Избрание президента является результатом договоренностей разных политических партий.

Маттарелла был избран президентом в 2015 году. После его избрания в прессе обсуждалось значение появления на высшем государственном посту практикующего католика, политические убеждения которого в значительной степени сформированы под влиянием Второго Ватиканского собора.