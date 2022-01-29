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Москва прокомментировала сообщения западных СМИ об отношениях России и Украины

МИД России назвал «крайней стадией маразма» сообщения западных СМИ об отношениях России и Украины

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Ажиотаж в западных СМИ вокруг отношений России и Украины достиг «точки кипения», а заявления о российском «вторжении» на украинскую территорию пугают зрителей на Западе. Об этом заявил МИД России в своем Telegram-канале.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения — или, лучше сказать, крайней стадии маразма», — говорится в сообщении.

В качестве примера российское дипведомство приводит материал швейцарской телерадиовещательной компании SRF под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной». В нем говорится, что российская сторона якобы пригнала военную технику «за тысячи километров из Сибири» и перебрасывает огромные силы на границу с Украиной.

«Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость–2022» <...> Оборонительным. Учениям. На территории Союзного государства», — подчеркнули в МИД РФ.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее украинский оппозиционный журналист Руслан Коцаба заявил, что сообщениями о «российском вторжении» киевские власти пытаются запугать население, чтобы не было никаких социальных взрывов.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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