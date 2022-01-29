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В МИД России ответили на слова о «сетевой» дипломатии Украины

Захарова заявила, что правильнее называть «сетевую» дипломатию Украины маркетингом

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МИД России/VK

Дипломатия Киева больше похожа на «финансовую пирамиду» или «сетевой» маркетинг. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «сетевой» украинской дипломатии.

«Сетевая — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному, с уставным капиталом в виде национальных интересов. Давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы «финансовой пирамиды» — получение доходов членами сетевой структуры за счет постоянных дотаций новых участников», — пояснила свою позицию Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в колонке для журнала «Новое время» раскрыл стратегию «сетевой» дипломатии, которой придерживается Киев в противодействии России. Он пояснил, что партнеры в рамках международной коалиции по сдерживанию России согласовывают с Украиной свои позиции до и после взаимодействия с Москвой, что создает для российской стороны «эффект сотни зеркал» — одинаковых позиций от разных участников переговоров.

По его словам, прошедшие в Брюсселе переговоры представителей западных стран с Россией показали подобную «сетевую» дипломатию в действии.

Ранее высокопоставленный источник в Североатлантическом альянсе заявил, что «некоторые» в Киеве причастны к провокациям, и странам Запада стоит «потаскать Украину за ухо».

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