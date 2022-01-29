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Кулеба описал стратегию Киева по противодействию России

Кулеба рассказал о «сетевой» дипломатии Киева по противодействию России

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Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в колонке для журнала «Новое время» раскрыл стратегию «сетевой» дипломатии, которой придерживается Киев в противодействии России.

«Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? Окей, на смену «челночной дипломатии» запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами. Это создает эффект сотни зеркал для Кремля: Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию, согласованную с Украиной», — пояснил глава МИД Украины.

По его словам, прошедшие в Брюсселе переговоры представителей западных стран с Россией показали подобную «сетевую» дипломатию в действии. В интервью он также подчеркнул, что Украина стала сильнее и «не допустит повторения трагедии 2014 года, а ее партнеры уже сделали больше для предотвращения кризиса, чем восемь лет назад для его прекращения».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил работу нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу.

До этого он выступил за создание переговорной площадки в формате Украина — Россия — США. Однако украинский лидер уточнил, что не ставил бы такой формат переговоров в ранг более приоритетного, чем Нормандский.

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