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В Британии Путину предрекли ошибку «катастрофического масштаба»

The Telegraph: Путин вот-вот совершит роковую ошибку из-за Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если решит совершить вторжение на территорию Украины. Об этом написал журналист Кон Кафлин в статье для британской газеты The Telegraph.

По его словам, масштаб украино-российской войны может напомнить вооруженный конфликт в Афганистане в 1979—1989 годах.

В материале публицист цитирует бывшего руководителя британской секретной службы разведки (Ми-6, Mi6) Алекса Янгера. Экс-глава Ми-6 считает, что Путин играет с Западом «в покер с повышенными ставками» и при плохом стечении обстоятельств может совершить серьезную ошибку.

По мнению Кафлина, если страны Запада найдут в себе решимость, а Кремль продолжит выдвигать требования, которые нельзя удовлетворить, то Россия загонит себя в угол. Автор статьи отметил, что при таком результате у Москвы не останется другого выхода, кроме как начать наступление на Украину.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее украинский оппозиционный журналист Руслан Коцаба заявил, что сообщениями о «российском вторжении» киевские власти пытаются запугать население.

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