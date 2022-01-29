На Украине назвали цель заявлений о «российском вторжении»

Украинский оппозиционный журналист Руслан Коцаба заявил, что сообщениями о «российском вторжении» киевские власти пытаются запугать население. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, экономические проблемы диктуют повестку дня властям Украины, и предполагается, что войной получится добиться каких-то целей.

«Первая цель — запугать общество, чтобы не было никаких социальных взрывов. Ну и, соответственно, отметить, что не надо идти против украинской власти, потому что [президент России Владимир] Путин нападет. Это у нас стандартная схема за последние годы», — сказал Коцаба.

Он добавил, что недавно в беседе с ним руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявили, что не верят в возможность войны с Россией.

Коцаба отметил, что сообщения о «российском вторжении» по большей части распространяет Великобритания, а не Соединенные Штаты. Лондон в том числе поставляет Украине значительное количество летального оружия.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее в Европарламенте рассказали, зачем Запад распускает слухи о «российском вторжении».