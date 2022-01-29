В Европарламенте рассказали, зачем Запад распускает слухи о «российском вторжении»

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани рассказал в интервью RT, с какой целью страны Запада распускают слухи о «вторжении» России на Украину.

«Во-первых, США. Как мы знаем, они покинули Афганистан самым жалким образом. [Во-вторых,] НАТО, которому нужно оправдывать свое существование. Добавлю украинского президента [Владимира] Зеленского, у которого чрезвычайно сложное положение внутри страны. Короче говоря, всем этим людям нужно, чтобы давление нарастало», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что сейчас СМИ повторяют одно и тоже, и все эти данные о «российском вторжении» они получают от Соединенных Штатов.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию относительно российской угрозы, опасаясь, что США намеренно преувеличивают эту проблему для заключения договоренностей с Москвой, в частности, по Донбассу.