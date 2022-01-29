В США заявили, что Россия перестала быть слабой страной

Россия больше не является слабой страной, какой она была в 1990-е годы, тогда Соединенные Штаты пользовались этим для расширения НАТО. Об этом написал в своей статье для журнала National Interest экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм.

Он отметил, что сейчас российские модернизированные вооруженные силы являются самыми мощными в Европе. И это доказывает то, что пренебрегать интересами России больше не получится.

Грэм призвал Вашингтон пойти на уступку Москвы и ввести временный мораторий на принятие новых членов в Североатлантический альянс, в том числе Украины.

«Это решение будет осуждено как малодушное теми, кто все еще лелеет иллюзии об «однополярном мире», твердит о слабости России, порицает ее за угрозы или ссылается на нерушимые международные нормы, которые якобы неприкосновенны — независимо от того, что США нарушили некоторые из них за последние двадцать лет», — подчеркнул экс-советник Буша.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и НАТО, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины или иных постсоветских стран.

На этой неделе США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.