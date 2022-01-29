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Москва потребовала от Канады объяснить подготовку неонацистов на Украине

Посол России Степанов: Москва просит Канаду разъяснить подготовку неонацистов на Украине

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AP

Москва запросила у Канады разъяснения по поводу сообщений в СМИ о том, что канадские военные якобы занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, канадские СМИ на протяжении нескольких месяцев заявляли о том, что в рамках операции Unifier десятки бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как «Правый сектор» (организация запрещена в России)* и «Азов», тайно прошли подготовку в рамках этой операции.

«И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — сказал Степанов.

Он отметил, что Министерство обороны Канады практически не реагирует на публикации в СМИ по этой теме, заявляя, что проводит собственное внутреннее расследование, однако никаких результатов до сих пор не было.

Посол заявил, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы не исчезают просто так, а отправляются в Донбасс и убивают других украинцев. И это вызывает озабоченность российских властей.

«То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните? И мне на это ответ никто не дал», — задался вопросом Степанов.

В декабре прошлого года сообщалось, что ФСБ выявила в России более сотни сторонников украинских неонацистов.

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