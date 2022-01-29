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Премьер Польши заявил о наличии разногласий среди стран ЕС по антироссийским санкциям

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью El Mundo, что среди стран Европейского союза есть разногласия относительно масштаба санкций против России, которые планируется ввести против нее в случае гипотетического «вторжения» на Украину.

Он подчеркнул, что все государства ЕС сходятся в том, что Украина должна сохранять свой суверенитет.

«Разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Украине, позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО... Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не исключают введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовятся к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следят за рынком энергоресурсов.

Накануне стало известно, что более 20 танкеров с газом направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу.

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