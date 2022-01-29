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Politico: Зеленский опасается, что Байден намеренно преувеличивает российскую угрозу

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Президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию относительно российской угрозы, опасаясь, что США намеренно преувеличивают эту проблему для заключения договоренностей с Москвой, в частности, по Донбассу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В ноябре прошлого года украинский лидер «бил тревогу» из-за опасений «вторжения» России, но в последнее время он заявляет, что противостояние с этой страной не такое пугающее, говорится в статье издания.

По словам источников, киевские власти считают эвакуацию американских и других дипломатов из Украины преждевременной. Это вызвало страх среди населения и на финансовых рынках, что привело к повышению стоимости заимствований для Украины.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее Зеленский заявил, что ни одна страна не решится защищать Украину, если Россия пойдет на масштабное вторжение.

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