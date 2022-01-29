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В США назвали главную цель антироссийских санкций

Член СНБ Харрелл: санкции США направлены на промышленность России, а не на граждан

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Новые санкции, которые США и их союзники готовятся ввести в отношении России в случае ее гипотетического «вторжения» на Украину, нацелены на ухудшение российской промышленности и нанесение ущерба экономике. Об этом заявил сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, уполномоченный по вопросам международной экономики и конкурентоспособности Питер Харрелл, передает Reuters.

«Мы не можем афишировать все шаги, но планы в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — заявил Харрелл.

В Вашингтоне ожидают, что антироссийские санкции приведут к огромным финансовым издержкам для крупных финансовых институтов РФ, спровоцируют отток капитала, инфляцию и разорение кредитных организаций.

Харрелл уточнил, что речь также идет о введении нескольких достаточно широких экспортных ограничений, которые приведут к ослаблению российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ожидается, что Европейский союз примкнет к США и введет такие же меры против РФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена провела обсуждение возможных ограничений против России с представителями крупнейших американских банков.

По данным источника, в Белом доме выразили обеспокоенность возможными «побочными эффектами» от готовящихся санкций. Там напомнили об аналогичных санкциях, введенных против России в 2018 году, которые в результате привели к сбоям в поставках алюминия.

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Санкции против России
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