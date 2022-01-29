Президент Хорватии назвал премьера страны украинским агентом

Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил премьер-министра страны Андрея Пленковича в том, что тот работает на Украину. Об этом хорватский лидер заявил в интервью телеканалу RTL, передает портал JutarnjiList.

«Пленкович действует как украинский агент, а я как президент Хорватии. Это огромная разница. И с русскими я не дружен. Я никогда не был там официально. Я никогда не пил кофе с послом России», — заявил Миланович.

При этом политик отметил, что на Украине восхищаются людьми, которые во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков. Кроме того, он призвал украинские власти вести переговоры с сепаратистами.

«С ними нужно разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерной державой. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много», — сказал Миланович.

Ранее сообщалось, что премьер Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за слова президента страны Зорана Милановича о том, что Украина не должна быть членом НАТО из-за своей коррумпированности и недемократической смены власти в 2014 году. Заявления президента премьер назвал «чушью».