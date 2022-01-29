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Посол КНР в Вашингтоне назвал главную проблему в отношениях между США и Китаем

Посол Китая в США: вопрос Тайваня является «самой большой пороховой бочкой»

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Chiang Ying-ying/AP

Посол КНР в США Цинь Ган убежден, что ключевой проблемой в отношениях между США и Китаем является вопрос о независимости Тайваня. Об этом дипломат рассказал в интервью National Public Radio.

«Если тайваньская администрация продолжит идти по пути к независимости при поощрении со стороны США, это, вероятнее всего, приведет к тому, что Соединенные Штаты и Китай — две крупные державы — будут вовлечены в военный конфликт», — сказал посол.

Он подчеркнул, что Китай не откажется от «немирных средств» воссоединения.

Тайвань — формальная административная единица КНР, территория которой фактически контролируется частично признанной Китайской Республикой. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне 1945-1959 годов с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

В США существует закон, согласно которому они должны помогать Тайваню «оборонять себя».

Ранее сообщалось, что Китай направил 39 боевых самолетов к Тайваню после учений США и Японии. Как утверждают тайваньские военные, в авиагруппу входили 34 истребителя, четыре самолета радиоэлектронной борьбы и один бомбардировщик. Они пролетели к юго-востоку от контролируемых Тайбэем островов Дунша (английское название — Пратас).

Военные Тайваня направили на сопровождение самолетов ВВС КНР истребители и отслеживали их полет средствами ПВО.

Ранее французское издание Le Monde отнесло Тайвань к числу регионов, где в 2022 году могут вспыхнуть военные конфликты.

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