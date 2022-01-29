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На Украине оценили последствия возможного «нападения» России

Депутат Верховной Рады Кива заявил, что возможное нападение России является освобождением

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Олег Федонюк/facebook.com

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива назвал освобождением возможное нападение России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал CNN о том, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил о готовящемся неизбежном нападении России.

«Почему сразу нападут? — Освободят!» — написал Кива.

В другой публикации украинский парламентарий подчеркнул, что после сообщения CNN в Верховном Совете Украины пошли разговоры о «продлении каникул до конца февраля».

«Депутаты от правящей партии «Слуги Народа» жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывести семьи», — отметил депутат.

Ранее члены Республиканской партии США потребовали опубликовать стенограмму телефонных переговоров президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленского после того, как CNN опубликовал репортаж об итогах этого разговора.

Речь идет о публикации, в которой Зеленский посчитал «угрозу» со стороны Москвы «опасной, но неоднозначной», и призвал Байдена делать «более спокойные» заявления на эту тему, в то время как Байден говорил о «неотвратимости вторжения» России на Украину в феврале.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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