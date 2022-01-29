Кличко заявил о необходимости предоставить мэрам городов Украины план на случай ЧС

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости предоставить мэрам украинских городов план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы местные власти были готовы к возможным военным действиям. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы действительно все не хотим верить в это (в эскалацию конфликта). Мы не хотим, чтобы это произошло, потому что это будет ужас. Никто не хочет крови, никто не хочет противостояния. Но есть хорошая пословица: «Хочешь мира — готовься к войне»... Мы надеемся, что в ближайшее время президент и соответствующие военные структуры смогут сделать ключевое совещание, на котором каждый из мэров городов получит так называемый конверт с алгоритмом действий (на случай ЧС)», — рассказал Кличко.

Он подчеркнул, что у Киева похожий план уже существует, а местная власть уже проверила все бомбоубежища.

Ранее Кличко заявил, что никакого захвата Харькова Россией не планируется и не произойдет. Он также планировал обсудить с правлением ассоциаций городов Украины план мероприятий по организации территориальной обороны в областях.