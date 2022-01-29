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Европа готовит ответ на возможные российские санкции

Еврокомиссия готовит ответ на возможные российские санкции против ЕС

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Yves Herman/Reuters

В Евросоюзе не исключают введение новые санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовятся к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следят за рынком энергоресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущением рынок энергетики — это то, на что нужно обратить пристальное внимание», — заявил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии во время брифинга.

ЕК на фоне текущей ситуации рассматривает сценарии перебоев в поставках российского газа, утверждает политик. Специалисты Еврокомиссии продолжают общаться с другими партнерами, чтобы в дальнейшем обеспечить Европу топливом, особенно в случае возможных перебоев из-за геополитической эскалации.

Ранее стало известно, что более 20 танкеров с газом направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу.

Таким образом западные страны пытаются восполнить сокращающиеся запасы топлива. Отмечается, что тем же путем могут быть отправлены еще 33 танкера, при этом «они покроют лишь часть» российских поставок.

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