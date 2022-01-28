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Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

В парламенте Норвегии номинировали Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года

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Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Global Look Press

Норвежские парламентарии номинировали бывшего кандидата в президенты Белоруссии и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом в своем Twitter сообщил ее советник Франак Вячорка.

«Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу», — написал он в соцсети.

Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Ранее Тихановская призвала Белоруссию покончить с «зависимостью» от России.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в республике начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

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