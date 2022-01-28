В ФРГ предупредили о последствиях для Запада из-за его отказа говорить о требованиях РФ

Член комитета бундестага по международной политике Севим Дагделен («Левые») заявила, что эскалация будет нарастать из-за отказа Запада говорить о требованиях России в области гарантий безопасности. Соответствующее заявление размещено на сайте депутата.

По ее словам, «левые» подвергают критике продолжающийся отказ США и НАТО даже говорить о требованиях Москвы о гарантиях безопасности, в том числе о договорном закреплении прекращения расширения Североатлантического альянса на восток.

«Это означает, что конфликт с Россией будет продолжаться и обостряться дальше», — полагает парламентарий.

Также она указала, что «диалог по контролю над вооружениями, повышению прозрачности и снижению рисков, предлагаемый НАТО и США, является само собой разумеющимся, но не заменяет существенных гарантий безопасности». Политик считает, что украинский конфликт «можно решить только за столом переговоров», а не поставками оружия из ФРГ.

Она напомнила, что согласно опросам, большинство немцев не поддерживают поставки вооружений Киеву и выступают за более активную роль Берлина в решении конфликта в Донбассе.

«Вместо того чтобы провоцировать дальнейшую милитаризацию Донбасса и дестабилизацию региона чисто символической политикой, правительство Германии должно призвать Киев к соблюдению минских договоренностей и однозначно осудить любое дальнейшее использование Украиной турецких боевых беспилотников», — добавила Дагделен.

МИД РФ опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.