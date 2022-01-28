В США потребовали от России объяснений по ситуации на Украине

В США ожидают, что Россия на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН представит объяснения по поводу своих действий по ситуации с Украиной, передает РИА «Новости».

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, США настаивают на разъяснениях по поводу намерений Москвы следовать по пути дипломатического урегулирования украинского кризиса или же «применить силу».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны, и добавил, что в то же время она не позволит наступать грубо на свои интересы и игнорировать их.

МИД РФ разместил проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря 2021 года. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Свой ответ на российские предложения США и НАТО представили 26 января. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в документах «содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать».