Россия выразила протест Грузии из-за инцидента в Швейцарии

Россия направила ноту в Министерство иностранных дел Грузии из-за инцидента, произошедшего у российской Секции интересов при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом сказано в заявлении заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, размещенного на сайте внешнеполитического ведомства.

Он указал, что в Москве выразили озабоченность в связи с антироссийской политической акцией, которую грузинская оппозиция провела в непосредственной близости от здания Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. По словам дипломата, перед началом акции в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения.

«В связи с произошедшим Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.», — заявил Зайцев.

Он отметил, что аналогичные сигналы доведены российской стороной до главы Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве.

Электропитание Секции уже полностью восстановили, добавил представитель министерства.

Ранее РФ направила в грузинский МИД ноту с просьбой оказать правовое содействие по делу об убийстве россиянки в Тбилиси.