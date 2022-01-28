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Зеленский заявил о нагнетании ситуации вокруг Украины

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zelenskiy_official/Instagram

Эскалация вокруг Украины не увеличилась, однако заявления о ней вызвали панику. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ… Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — сказал президент Украины.

По его словам, паника из-за опасений войны негативно сказывается на финансовом рынке Украины.

«После начала, я считаю, другого информационного пространства 12,5 млрд вывели денег (валюта не уточняется - ред.) из Украины и мы из наших резервов, а они самые большие за последние 10 лет… мы стабилизируем нашу национальную валюту. Поэтому это очень дорого стоит для украинцев», — пояснил Зеленский.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не знает о намерениях России относительно Украины и будет принимать решение, исходя из развития ситуации. В организации также отказались от идеи размещать свои военные силы на Украине. По словам Столтенберга, НАТО готова защищать свою территорию и суверенитет стран, но по поставкам оружия в альянсе есть разногласия.

Портал Euractiv со ссылкой на источник в НАТО сообщил, что в Североатлантическом альянсе признают, что Россия «не планирует вторжение» на Украину и у нее нет таких намерений. Также собеседник обратил внимание, что для нападения требуются военные мощности «отличные от тех, которые якобы «развернуты сейчас» у границ Украины».

В то же время бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что украинские власти фактически не занимаются укреплением Вооруженных сил и отражением «российской агрессии» в Донбассе, пока глава государства Владимир Зеленский преследует оппозицию.

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