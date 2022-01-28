Во Франции пригрозили России жесткими мерами в случае «нападения» на Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что возможные санкции в отношении России в случае ее гипотетического «вторжения» на Украину затронут газопровод «Северный поток — 2». Об этом дипломат сказал в интервью радио RTL.

По его словам, блокировка СП2 станет одной из контрмер, которые должны показать России, что военный конфликт на Украине несет для нее серьезные риски.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти намерены не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» при «вторжении» России на Украину.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в США считают, что возможность «остановки» газопровода «Северный поток — 2» является действенным рычагом влияния на Россию.