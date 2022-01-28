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Пушков указал на сигнал для России в ответе США по гарантиям безопасности

Сенатор Пушков: США игнорируют Россию и не будут менять стратегию военного расширения

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

США не будут менять стратегию военного расширения, несмотря на требование России. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что в переданном Москве письменном ответе Вашингтона и Брюсселя на предложения по гарантиям безопасности отсутствует пункт об отказе НАТО от расширения на восток. По мнению Пушкова, западные страны хотят сфокусироваться на темах, которые не представляют для российской стороны приоритета.

«Итак, ответ США предлагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как заявил Лавров. Что, собственно, и ожидалось. США не намерены менять стратегию военного расширения», — написал сенатор.

МИД РФ разместил проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря 2021 года.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января американский посол Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона.

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