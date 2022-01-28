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Посол Украины обвинил Германию в трусости из-за позиции по оружию

Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что Берлин должен снабдить Киев оружием

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Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике решение Берлина передать Украине пять тыс. касок, назвав это «чисто символическим жестом», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

Дипломат сравнил помощь со стороны ФРГ с «каплей в море», призвав немецкое правительство «проявить смелость».

«Нам нужна не тактика лавирования, а смелые действия ФРГ, которая наконец-то снабдит Украину немецким оборонительным оружием, в котором мы больше всего нуждаемся именно сегодня», — сказал Мельник.

По его словам, подобными действиями Берлин хотел «остановить панику среди украинской и европейской общественности».

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна пришлет Украине 5 тыс. военных касок. Об этом она сообщила на заседании комитета Бундестага по обороне.

До этого сообщалось, что ФРГ не разрешила Эстонии поставлять Украине артиллерию немецкого производства.

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