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Президент Бразилии опубликовал в соцсетях секретные документы

Суд допросит президента Бразилии по делу об утечке

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Eraldo Peres/AP

Президента Бразилии Жаира Болсонару допросят по делу об утечке секретных документов — он опубликовал в соцсетях фотографию секретных документов, сообщает Reuters.

«Судья определил, что полиция должна взять показания вечером [28 января — «Газета.Ru»], — указано в сообщении.

Болсонару опубликовал в соцсетях секретные документы незавершенного дела по атакам на систему Высшего избирательного суда.

Ранее врачи рассказали о состоянии президента Бразилии, которого госпитализировали в шестой раз.

В 2018 году на Жаира Болсонару напали с ножом в ходе избирательной компании. С тех пор из-за полученного ранения его госпитализировали пять раз.

В шестой раз Болсонару был помещен в больницу Vila Nova Star (Вила Нова Стар) в Сан-Паулу утром 3 января. Автомобиль президента прибыл в клинику около 2 часов ночи. До этого он со своей женой Мишель и дочерью Лаурой находился в штате Санта-Катарина, оттуда в Сан-Паулу глава государства прибыл на вертолете.

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