В Киргизии назвали причины обострения на границе с Таджикистаном

Первый заместитель полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Маруфхан Туллаев рассказал, что Таджикистан по неизвестным причинам перекрыл дорогу Ош – Баткен – Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. Об этом пишет портал Turmush.

Туллаев указал, что решение было приято без согласования с киргизской стороной, без предварительного уведомления о начале строительных работ на приграничной территории.

«На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем, чтобы не будоражить население, чтобы не допустить провокаций», — указал представитель киргизской стороны.

На границу прибыли полпред президента в регионе Абдикарим Алимбаев, глава района и другие чиновники.

Отмечается, что после переговоров движение по дороге было восстановлено. Но после этого, через 7–10 минут началась стрельба.

Теперь переговоры начались в окружении прибывшего силового подкрепления.

«Мы готовимся на случай эвакуации населения, проживающего в приграничной местности», — подчеркнул Туллаев.