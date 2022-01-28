Байден заявил Зеленскому, что США окажут дополнительную экономическую помощь Украине

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон рассматривает возможность оказания дополнительной экономической помощи Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Из опубликованного документа следует, что в случае «вторжения» России на Украину «США и их союзники» готовы дать «решительный ответ». В разговоре с Зеленским президент Байден также подчеркнул, что в течение последнего года Вашингтон предоставил Киеву более полумиллиарда долларов в качестве помощи в развитии и гуманитарной сфере.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что мировая безопасность и экономика подвергнутся риску в случае «вторжения» России на Украину.