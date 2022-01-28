Постпредство США при ООН подтвердило, что запросило на 31 января заседание по Украине

США направили запрос в Совет Безопасности ООН о проведении 31 января открытой встречи по Украине, следует из распространенного американской миссией при всемирной организации сообщения.

«Сейчас необходимо полное внимание к этой теме со стороны Совета Безопасности. <...> Мы ожидаем в понедельник прямой и целенаправленной дискуссии», — указано в тексте документа.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.

До этого Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.