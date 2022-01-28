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Российский посол в Ирландии договорился с местными рыбаками о проведении учений

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Посол России в Ирландии Никита Исанкин договорился с местными рыбаками, которые планировали мирно саботировать проведение учений российского флота, сообщает телеканал SkyNews.

Производители рыбы планировали не допустить проведения учений ВМФ России, направив до 60 траулеров к российским кораблям. В результате переговоров, российский посол Исанкин сумел договориться с рыбаками.

Согласно предварительным договоренностям, учения пройдут в так называемой «буферной зоне» — на расстоянии от 37 до 49 морских миль между российскими и ирландскими кораблями.

Исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы Брендан Бирн по результатам встречи заявил, что российские дипломаты проявили к ирландским рыбакам больше внимания, чем собственное правительство. Власти Ирландии заявили, что не приветствуют проведение учений.

Ранее стало известно, зачем Москве нужны учения военного флота в северо-восточной Атлантике.

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