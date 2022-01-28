РИА «Новости»: США запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины на 31 января

США запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины на понедельник, 31 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совбезе всемирной организации.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.

До этого Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.

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