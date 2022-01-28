Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Президент Молдавии назвала условие для покупки газа не у России 00:23
Маск заявил, что Байден считает американцев «дурачками» 00:23
Азмун: еще три месяца буду умирать за «Зенит» 00:20
Медведева рассказала, чем бы занималась, если бы не фигурное катание 00:10
Командующий Нацгвардией Украины высказался о своей отставке 00:09
Карпин рассказал о планах на матч против сборной Польши 00:02
Черчесов потерпел поражение в дебютном матче во главе «Ференцвароша» 27.01.2022, 23:59
Хоккеист «Спартака» обвиняется в сексуальном насилии 27.01.2022, 23:51
В Каире освободили российского фотоблогера Котова 27.01.2022, 23:49
В Госдепе пошутили про «Северный поток-2» и водку 27.01.2022, 23:47

США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией

Замгоссекретаря США Нуланд: Вашингтон готов к продолжению переговоров с Москвой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что страна готова продолжать переговоры с Россией. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Россия получила ответы вчера. Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам – в двустороннем формате, НАТО-Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы», — сказала она.

Она выразила надежду, что Москва «вернется за стол переговоров» и они совместно достигнут решения проблем дипломатическим путем.

Ранее Нуланд призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины.

До этого она заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть