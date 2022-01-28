США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что страна готова продолжать переговоры с Россией. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Россия получила ответы вчера. Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам – в двустороннем формате, НАТО-Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы», — сказала она.

Она выразила надежду, что Москва «вернется за стол переговоров» и они совместно достигнут решения проблем дипломатическим путем.

Ранее Нуланд призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины.

До этого она заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.