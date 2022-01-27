В Госдепе пошутили про «Северный поток-2» и водку

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по «Северному потоку-2» потечет водка вместо газа. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Водка – это было бы неплохо», — сказала она в ответ на замечание журналиста о том, что «Северный поток-2» готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».

При этом Нуланд заявила, что к запуску газопровод пока не готов. По ее словам, «Северный поток-2» еще не протестирован и не сертифицирован.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.