В США прокомментировали отказ ФРГ поставлять оружие на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не считают отказ ФРГ поставлять оружие на Украину подрывом единства Вашингтона и их союзников. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Мы считаем, что единство не означает идентичность и что существует целый ряд возможностей, правовых полномочий, которыми обладают различные страны, и что самое главное — это единство против воинственной риторики, наращивания войск и возможности вторжения России в суверенную страну, Украину», — сказала она.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета страны. По ее словам, западные страны должны поддерживать с Россией диалог «на основе международных обязательств», чтобы добиться деэскалации конфликта.

Бербок подчеркнула, что Берлин поддерживает Киев экономически, в том числе с поставками вакцины и транзитом российского газа.

До этого министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна пришлет Украине 5 тыс. военных касок. Об этом она сообщила на заседании комитета Бундестага по обороне.

Ламбрехт отметила, что Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. Она добавила, что ФРГ также проведет для Украины обучение по возведению и использованию госпиталя. По ее словам, нужно сделать все возможное для деэскалации, поэтому поставки оружия в данный момент бесполезны.