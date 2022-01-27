Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после начала работы в сборной России 20:45
Таджикистан стягивает к границе с Киргизией тяжелую технику 20:43
Российский футболист ЦСКА согласился на переход в чемпионат Франции 20:40
Песков опроверг сообщения о том, что Путин согласился разрешить майнинг в ряде... 20:22
Госдеп США обратился к Кадырову 20:15
Губерниев: есть те, кто хочет играть в «Химках», а Миранчук рвется в «Аталанту» 19:53
В результате стрельбы на таджикско-киргизской границе один человек погиб... 19:51
В ОДКБ призвали Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе 19:48
Карпин: у нас люди не знают, где купить билет, — а им говорят про Fan ID 19:42
Гендиректор «Аталанты» рассказал о будущем Миранчука в клубе 19:38

Экс-постпред США при ООН порекомендовала Байдену и Харрис уйти в отставку

Бывший постпред США при ООН Хейли: Байдену следует уйти в отставку и забрать с собой Харрис

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис должны уйти в отставку. Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом Fox News.

«Если бы Байден любил нашу страну, он бы ушел в отставку и взял с собой Камалу, потому что внешнеполитическая ситуация на данный момент более чем опасная», – сказала Хейли.

По ее словам, глава Белого дома потерпел «неудачу на всех уровнях» во внешней политике, в том числе «разрушил Афганистан» и поставил США в такую «ситуацию» с Россией. Экс-дипломат также выразила мнение, что американский лидер не преуспел и во внутренней политике.

Ранее опрос, проведенный Pew Research Center, показал, что рейтинг одобрения Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%.

До этого сообщалось, что американцы в Twitter раскритиковали Байдена за новогоднее поздравление.

Пользователи соцсети призвали президента Соединенных Штатов погасить кредиты, предоставленные студентам на обучение. Другие поиронизировали над внешней политикой президента. Кроме того, часть подписчиков выразили негодование по поводу антикоронавирусной политики в США, попросив, в частности, предоставить гражданам бесплатные тесты на COVID-19 и увеличить их количество в стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть