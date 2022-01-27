Экс-постпред США при ООН порекомендовала Байдену и Харрис уйти в отставку

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис должны уйти в отставку. Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом Fox News.

«Если бы Байден любил нашу страну, он бы ушел в отставку и взял с собой Камалу, потому что внешнеполитическая ситуация на данный момент более чем опасная», – сказала Хейли.

По ее словам, глава Белого дома потерпел «неудачу на всех уровнях» во внешней политике, в том числе «разрушил Афганистан» и поставил США в такую «ситуацию» с Россией. Экс-дипломат также выразила мнение, что американский лидер не преуспел и во внутренней политике.

Ранее опрос, проведенный Pew Research Center, показал, что рейтинг одобрения Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%.

До этого сообщалось, что американцы в Twitter раскритиковали Байдена за новогоднее поздравление.

Пользователи соцсети призвали президента Соединенных Штатов погасить кредиты, предоставленные студентам на обучение. Другие поиронизировали над внешней политикой президента. Кроме того, часть подписчиков выразили негодование по поводу антикоронавирусной политики в США, попросив, в частности, предоставить гражданам бесплатные тесты на COVID-19 и увеличить их количество в стране.