В Таджикистане сообщили о ранении трех военных в результате стрельбы на границе с Киргизией

В результате стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана трое таджикских военнослужащих доставлены в больницу города Исфара, сообщает «Sputnik Таджикистан».

Пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов рассказал, что причиной беспорядков стало закидывание камнями автомобилей граждан Таджикистана. В Киргизии заявили, что участок дороге Баткен-Исфана был перекрыт таджикскими погранслужбами.

К границе стянулись военные и силовые структуры, чтобы сдержать ситуацию. Действует казарменное положение. На место также выехали представители региональных властей двух стран.

Сотрудники органов правопорядка Таджикистана и Киргизии попытались разогнать стычку, начав стрелять в воздух для разгона толпы. Проводятся переговоры.

В Киргизии проведена эвакуация жителей приграничных районов.

Ранее, 23 декабря, стало известно, что на границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка. Обстреляли дом жителя таджикского Чорку. Пострадавших в результате инцидента нет