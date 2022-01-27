В МИД РФ оценили возможность эвакуации россиян с Украины

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил на брифинге, что в настоящее время нет отдельных планов по эвакуации россиян с Украины, но в министерстве всегда готовятся к сложным ситуациям, сообщает ТАСС.

«У нас на постоянной основе имеются планы, у нас существует специальный департамент министерства иностранных дел, который посвящен этому, при посольствах у нас существуют штабы постоянно действующие, которые тоже разрабатывают планы на случай любых сложных ситуаций, и мы в какой-то степени всегда готовы. На постоянной основе такая работа ведется, чтобы обезопасить россиян», — рассказал Зайцев.

Он отметил, что на Украине российские диппредставительства работают в штатном режиме, несмотря на «непростые условия», а также многочисленные провокации со стороны властей страны и «местных националистов».

Ранее Зайцев заверил, что Москва не собирается нападать на Украину.