В Японии назвали слабое место в украинской политике Запада

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Japan Times: осторожность Шольца может помешать урегулированию в Донбассе

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Steffi Loos/Reuters

Присущая Олафу Шольцу осторожность может стать серьезной помехой в разрешении международных кризисов, включая эскалацию на Юго-Востоке Украины, пишет издание The Japan Times.

«Администрация Шольца, считающаяся слабым звеном Запада в сдерживании России, отказалась от отправки оружия на Украину и воздерживается от того, чтобы разрешить Эстонии передать Киеву оборудование времен холодной войны <…>», — говорится в заметке издания.

Новоиспеченный канцлер Германии также не склонен следовать жесткой линии США в отношении России, поскольку такая позиция могла бы подорвать традиционно открытые отношения его партии и Москвы, утверждают авторы.

Ранее стало известно, что Германия пришлет Украине 5 тыс. военных касок.

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в то же время заявил, что японские власти призывают своих граждан срочно покинуть украинскую территорию. По его словам, Токио также будет принимать необходимые меры в ситуации с посольством государства в Киеве.

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