В ЛНР предполагают наступление Украины в ближайшие дни

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики сообщила, что не исключает наступления украинских силовиков после прибытия главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Донбасс в ближайшие дни, передает «Луганскинформцентр».

Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, киевские силовики в случае начала агрессии против ЛНР могут нанести главный удар из района расположения 30-й и 24-й отдельных механизированных бригад ВСУ в районе Светлодарской дуги и населенного пункта Золотой.

Официальный представитель отметил, что оборонное ведомство фиксирует «активизацию тыловых служб противника во всех соединениях, в подразделениях проводится восполнение горюче-смазочных материалов и боекомплекта.

Отмечается также, что за минувшие сутки Народная милиция ЛНР зафиксировала около 40 попыток провести воздушную разведку в Донбассе. По разведданным ЛНР, Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе.

Ранее в ЛНР сообщили об активизации ВСУ на всей территории Украины. По словам начальника управления Народной милиции

ЛНР Яна Лещенко, наибольшая активность сосредоточена в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.