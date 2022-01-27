Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Расстрелявшего сослуживцев в Днепре солдата-срочника задержали 10:50
Медведев сообщил, что Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО 10:47
Врач перечислил нетипичные симптомы «омикрона» 10:47
Вирусолог Жемчугов назвал главный вопрос о новом коронавирусе 10:44
В «Зените» объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана 10:39
Суицид сына Майкла Мэдсена расследует армия США 10:38
В Днепре возбудили уголовное дело после расстрела солдатом-срочником сослуживцев 10:34
Одомашнивание уменьшило мозг кошек 10:27
Усманов создал вместе с партнерами компанию для операций с золотом 10:26
Опубликован текст коммюнике по итогам встречи советников лидеров стран... 10:24

Медведев: украинцам надоест бардак и они выберут власть, нацеленную на диалог с Россией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Штукина/Пресс-служба Дмитрия Медведева

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинцам в конечном итоге надоест бардак и изберут руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всегда остается надежда на лучшее – раз, и, во-вторых, так политическая жизнь устроена и вообще мир, что маятник все равно качается туда-обратно. Украинцы – люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счете этот бардак им просто надоест и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить – нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику», — сказал он.

По словам Медведева, эта политика будет направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на признание Крыма российским и на достижение баланса по другим вопросам.

Он отметил, что раньше «оголтелые националисты» на Украине составляли 5-10% от населения, однако в какой-то момент они «навязали свою идеологию всей стране, которая никогда так не была настроена».

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич в шутку заявил, что рядовые украинцы захотели сдаться в плен России от напряженности на фоне новостей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть