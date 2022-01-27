Медведев: украинцам надоест бардак и они выберут власть, нацеленную на диалог с Россией

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинцам в конечном итоге надоест бардак и изберут руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всегда остается надежда на лучшее – раз, и, во-вторых, так политическая жизнь устроена и вообще мир, что маятник все равно качается туда-обратно. Украинцы – люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счете этот бардак им просто надоест и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить – нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику», — сказал он.

По словам Медведева, эта политика будет направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на признание Крыма российским и на достижение баланса по другим вопросам.

Он отметил, что раньше «оголтелые националисты» на Украине составляли 5-10% от населения, однако в какой-то момент они «навязали свою идеологию всей стране, которая никогда так не была настроена».

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич в шутку заявил, что рядовые украинцы захотели сдаться в плен России от напряженности на фоне новостей.