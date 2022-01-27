Жириновский заявил о желании стать генералом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в связи с осложнившейся международной обстановкой присвоить внеочередные воинские звания всему депутатскому корпусу в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Всем депутатам-коммунистам - звание ефрейтора, эсерам — сержанта, «Единой России» – лейтенанта, а ЛДПР – полковника. Ну а мне отдельно генерал-майора – его еще первый президент России мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено», — написал политик.

Ранее Жириновский заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что президенту Украины Владимиру Зеленскому, как и его соратникам, необходимо бежать из страны.

Лидер ЛДПР отметил, что любые переговоры с украинским президентом полностью исключаются. Также Жириновский выразил мнение, что «Украине конец», поскольку уже сейчас в стране не хватает энергоресурсов и даже продуктов.