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NYT: ответы НАТО и США на предложения России открывают путь для возрождения ДРСМД

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Виталий Подвицкий/РИА «Новости»

Ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности дают возможность возродить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также ввести другие взаимные ограничения ядерных вооружений средней и малой дальности. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы.

«Документы также дают ясно понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но они открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение ДРСМД», — говорится в публикации.

Также утверждается, что НАТО и США готовы обсуждать правила проведения военных учений, чтобы те осуществлялись «далеко от границ и их нельзя было спутать с силами, которые собираются вторгнуться».

Ранее США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Предложенные проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО МИД России опубликовал 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Вашингтон тогда обвинил Россию в несоблюдении его положений. Москва отвергла эти претензии.

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