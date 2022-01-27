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Медведев высказался о риске войны между Россией и НАТО

Председатель Совбеза Медведев: ни Россия, ни НАТО не хотят войны

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Председатель Совета Безопасности Дмитрий Медведев оценил на встрече с представителями СМИ вероятность войны между Россией и Североатлантическим альянсом. Его слова приводит «Лента.ру».

«Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», — сказал он.

Медведев призвал США, основавшие НАТО, выстраивать диалог с Москвой на принципе неделимой безопасности. Он объяснил, что безопасность не должна достигаться за счет безопасности другой.

Глава Совбеза отметил, что некоторые политики спекулируют на напряженности вокруг Украины, напомнив, как в американском сенате заявили о возможности ограниченного ядерного столкновения между РФ и Соединенными Штатами.

«Когда это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально», — резюмировал он.

В том же разговоре Медведев заявил, что Россия потребовала от НАТО гарантий безопасности, так как ей «отступать некуда, позади Москва».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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