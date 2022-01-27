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Парламент Казахстана отменил в Совбезе пожизненное председательство Назарбаева

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Елбасыны Баспасз ызмет/YouTube

Поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, были одобрены депутатами парламента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент поправки уже направили на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты.

В парламенте Казахстане на последнем заседании также обсуждались изменения и дополнения в конституционные законы, которые сохраняют Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета страны и выступать в правительстве и парламенте.

20 января Назарбаеву пожизненно сохранили право выступать перед парламентом Казахстана. Об этом говорится в новом законе «О первом президенте Республики Казахстан — лидере нации». Накануне Мажилис одобрил поправки в законодательстве, которые отменят пожизненное представительство первого казахстанского лидера в ряде государственных структур.

19 января парламент Казахстана одобрил лишение Назарбаева части пожизненных полномочий.

18 января бывший президент Казахстана впервые с начала беспорядков выступил с публичным обращением к гражданам. Видеозапись была опубликована на его официальном YouTube-канале. Назарбаев сообщил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и не покидал столицу. Он подтвердил, что теперь вся полнота власти принадлежит Касым-Жомарту Токаеву.

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